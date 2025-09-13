Biella, intervento urgente sulla strada Barazzetto–Vandorno

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Cristiano Franceschini, informa che nella mattinata di oggi sabato 13 settembre è stato disposto un tempestivo intervento da parte dei tecnici comunali per la messa in sicurezza della strada Barazzetto–Vandorno, a seguito dell’apertura di una cavità sul manto stradale in prossimità dei primi tornanti.

L’intervento ha consentito di garantire la sicurezza della viabilità e prevenire ulteriori rischi per automobilisti e residenti. Contestualmente, l’Assessore Franceschini ha richiesto il sopralluogo da parte di CORDAR, al fine di verificare l’entità della criticità e accertare l’eventuale competenza per la predisposizione di interventi urgenti di sistemazione.

«La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità – ha dichiarato l’Assessore – e continueremo a monitorare la situazione affinché vengano adottate tutte le misure necessarie nel più breve tempo possibile.»

Seguiranno aggiornamenti in base agli esiti delle verifiche tecniche.