A San Cassiano ripartono pre scuola, post scuola, catechismo e incontri per i giovani e le famiglie

"Dopo il successo dell'Estate Ragazzi, con undici settimane di apertura e circa 160 tra bambini e ragazzi che hanno frequentato l'oratorio San Cassiano, a settembre riprendono le attività legate all'anno scolastico, con il catechismo e gli incontri per i giovani e le famiglie.

La parrocchia offre inoltre un servizio di prescuola e doposcuola, con le seguenti modalità:

- Prescuola: con orario dalle ore 7:30, per i bambini che frequentano la Scuola Primaria De Amicis con accompagnamento a scuola.

- Doposcuola: con orario dalle 16 alle 18:30, con compiti, giochi e merenda, per i bambini che frequentano la Scuola Primaria De Amicis e la Scuola Primaria Pietro Micca possibilità di essere presi all’uscita da scuola dagli animatori.

Per informazioni e iscrizioni contattare la parrocchia San Cassiano al numero 015 26878 o presentarsi in segreteria in piazza San Giovanni Bosco 4 a Biella dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:30. "