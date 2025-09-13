Intelligenza artificiale, sicuro di fare la domanda giusta? Come evitare risposte no-sense

Parliamo dell'AI utilizzata per scrivere testi, relazioni e molto altro. Un ottimo aiuto se usata come tale e non in sostituzione della nostra conoscenza ed esperienza. Detto questo, poniamo sempre le domande giuste all'AI?

Ve lo ricordate il grande Ugo Tognazzi che interpretava il Conte Mascetti in Amici Miei, inventore della “supercazzola”? Mi permetto di citarla:

“Tarapìa tapiòco! Prematurata la supercazzola, o scherziamo? No, mi permetta. No, io... scusi, noi siamo in quattro... come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribài con cofandina? Come antifurto, per esempio?”

Secondo voi il povero vigile che la ascoltava cosa poteva rispondere, se non “Prego???”

Ora immaginate la stessa situazione: voi, davanti a ChatGPT, Gemini o un'altra AI, mentre siete intenti a chiedere la qualunque. Se scrivete male la domanda (prompt), potete solo aspettarvi una supercazzola come risposta. Ho voluto citare questo esempio per estremizzare e far comprendere il concetto.

Come nella vita, se vogliamo risposte, dobbiamo formulare bene la domanda: usare correttamente l’italiano, essere conformi alla grammatica e alla sintassi delle frasi. È sufficiente? Assolutamente no. Dobbiamo pensarla bene, la nostra domanda. Come?

- Contestualizzare la tematica

- Dare un ruolo all’AI, che deve impersonare chi sta scrivendo il testo

- Definire i punti da sviluppare

- Essere il più precisi possibile ed evitare domande troppo generiche

- Esplicitare intenzioni e scopi da perseguire nella comunicazione

- Identificare l’audience target del testo

- Fornire esempi per aiutare l'AI a contestualizzare meglio il prompt

Ad esempio, un prompt debole è: “Scrivimi un post sulle torte”.

Un prompt forte è: “Agisci come uno chef esperto in dolci. Scrivi un post di circa 150 parole per un social network, che si rivolga a un pubblico prevalentemente femminile che ama la cucina. L’età dovrebbe essere tra i 30 e i 70 anni. L’obiettivo è attrarle con la mia ricetta della torta mimosa. Usa un tono incoraggiante anche per quelle donne che hanno poca dimestichezza con le torte. Inserisci una frase stimolante di effetto e chiudi con il suggerimento di alcuni tag.”

Hai difficoltà a farlo? Ecco alcuni suggerimenti pratici per ottenere un buon risultato, che diventerà ottimo se lo farai tuo aggiungendo la tua personalità ed evitando il copia-incolla.

Usa sempre almeno 2-3 AI differenti, ad esempio ChatGPT, Gemini e Copilot. Questo permette di confrontare i risultati e di sfruttare i punti di forza specifici di ciascun modello (alcuni sono più creativi, altri più analitici).

Segui questi semplici passi:

- Con un editor di testo molto semplice, inizia a scrivere lì il tuo prompt seguendo le indicazioni date sopra.

- Ora utilizza un’AI a tua scelta e scrivi: “Correggimi la grammatica e la sintassi di questo prompt per AI. Il mio scopo è ottenere informazioni per... Dammi anche qualche suggerimento per migliorarlo.” (seguito dalla tua bozza di prompt).

- A questo punto, avrai un prompt creato da te ma perfezionato dall'AI per essere usato su un'altra AI.

- Copialo e incollalo dentro un’altra AI (non quella che ti ha aiutato a scriverlo) e otterrai sicuramente qualcosa che si avvicina molto alle tue idee di comunicazione.

Se invece hai difficoltà a seguire queste indicazioni, chiedi all’AI di scrivere un prompt per l’AI!

All’inizio ti ho detto di usare 2 AI diverse proprio per evitare contaminazioni tra di loro. Usane una e scrivi: “Agisci come Ingegnere di Prompt (Prompt Engineer). Ho bisogno che tu generi un prompt da sottoporre all’AI per questo problema/necessità (e qui scrivi ciò di cui hai bisogno)”. Usa poi la seconda con il prompt generato per risolvere il problema o scrivere il testo.

Non dimenticare che l’AI è un aiuto importante e occorre utilizzarla come tale. Non lasciarti prendere la mano usandola come sostituto e verifica sempre che quanto restituito corrisponda alla verità.

Tutte le AI, pur essendo molto potenti, a volte generano informazioni imprecise o completamente false ("allucinazioni"). La necessità di una verifica umana è un segno di grande competenza e responsabilità.