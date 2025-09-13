Siamo Marta ed Enea, possiamo raccontarti la nostra storia? FOTO

Siamo due cani che hanno conosciuto l’inferno.

Siamo due anime che non hanno mai smesso di sperare.

E soprattutto, siamo due amici che si sono salvati l’uno con l’altra.

Io sono Enea.

Vengo da un canile lager in Sicilia. Un box piccolissimo, sporco, senza mai vedere la luce. Cibo scarso, spesso niente acqua… al punto che ho bevuto la mia urina per sopravvivere.

Eppure non ho perso la dolcezza, la fiducia, la capacità di andare d’accordo con tutti: maschi, femmine, gatti, bambini.

Io sono Marta.

Ero una randagia. Vivevo per strada, ma avevo trovato rifugio vicino a un cantiere. Con me c’era anche un cucciolo che non era nemmeno mio, ma che avevo accolto perché aveva bisogno di me.

Un giorno, una macchina mi ha investita. Femore rotto, bacino compromesso, tanto dolore. Ma ho lottato, ho sopportato l’operazione, e ce l’ho fatta.

Poi è arrivata la speranza: siamo saliti al nord, dove una persona ha scelto di adottarci insieme. Ci sembrava un sogno: amore, cure, passeggiate. All’inizio è stato così. Poi… piano piano tutto è cambiato, il tempo per noi era sempre meno, il cibo è diventato scadente, le cure….

Io, Marta, stavo così male che rischiavo di morire.

Insomma avevamo una casa, ma non una famiglia!

Per fortuna siamo stati ripresi in tempo. Oggi siamo in uno stallo casalingo a Biella, curati e amati. Ma non possiamo restare qui per sempre.

Cerchiamo una casa vera. Una famiglia vera. Un amore che duri. Insieme. Perché insieme abbiamo sopravvissuto, insieme abbiamo resistito, insieme possiamo ricominciare.

Siamo sterilizzati, vaccinati, microchippati. Siamo pronti a donare tutto l’amore che portiamo dentro.

Ci apri il tuo cuore?

Silvia – 340 908 7029

(Se non rispondi subito, lascia un messaggio WhatsApp con una breve presentazione)