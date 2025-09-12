Agosto in Festa e Festa della Birra: tradizione, volontariato e turismo a Netro FOTO

Agosto ha segnato un mese di successi per il Comune e la Pro Loco di Netro. A tal proposto, Barbara Apollo, la presidente della Pro Loco, ha risposto ad alcune domande di Newsbiella.it, chiudendo definitivamente questa stagione estiva ricca di novità.

Qual è l’origine della festa e come si è trasformata nel tempo?

“La Festa della Birra” è il fiore all’occhiello della Pro Loco, nata nel 1992. La prima edizione risale già al 1996, con ben cinque serate di musica e gastronomia. Parallelamente, il 15 agosto resta legato alla tradizione religiosa della Beata Vergine Assunta, con Messa solenne e, in passato, la fiaccolata della vigilia. Da quell’idea nacque anche la Mostra di artigianato e prodotti tipici, poi affidata alla Pro Loco. Quest’anno si festeggia la trentesima edizione.



Quali elementi tradizionali cercate di preservare e quali innovazioni avete introdotto?

Il format della “Festa della Birra” è rimasto lo stesso, ma aggiornato nei contenuti musicali e gastronomici. Dal 2021 si svolge in due week-end di luglio, scelta che ha favorito sia gli organizzatori sia il pubblico. “Agosto in Festa” invece, nato come celebrazione di Ferragosto, dal 2013 si estende a un’intera settimana con cene, concerti, teatro dialettale, visite all’ecomuseo e la polenta concia del 16 agosto.



In quale modo la festa contribuisce a promuovere l’interesse della comunità e a mantenere attivi i giovani e le persone in pensione, vera risorsa per la comunità?

“La Festa della Birra” parla soprattutto ai giovani, ma dedichiamo sempre serate a un pubblico più maturo con orchestre adatte al loro genere musicale. La settimana di agosto, con la piazza illuminata a festa, diventa un luogo di incontro per tutte le generazioni: un momento di convivialità che rafforza i legami della comunità.



Quanto è importante il volontariato locale per la riuscita dell’evento?

È fondamentale. La Pro Loco ha 13 membri attivi, ma durante gli eventi possiamo contare su 30-40 volontari che danno un contributo indispensabile.



Che impatto hanno le manifestazioni sul territorio?

In estate la popolazione di Netro quasi raddoppia. Le nostre feste offrono ai turisti un motivo in più per tornare, grazie a buon cibo, musica e momenti di socialità.



Ci sono collaborazioni con produttori locali e associazioni?

Sì, seppur i produttori e artigiani siano sempre meno, cerchiamo di valorizzarli nelle nostre iniziative.

Durante tutte le nostre manifestazioni, diamo la possibilità alle persone di partecipare, esponendo la loro pubblicità durante la festa oppure i loro prodotti.Per quanto riguarda il nostro rapporto con le associazioni del paese, esiste una vera collaborazione (cosa non scontata nei nostri piccoli paesi), che si sviluppa nell’arco di tutto l’anno. Con le associazioni del paese c’è una collaborazione costante: Banda Musicale, Gruppo Alpini, AIB e Comune sono sempre al nostro fianco.



Quali difficoltà incontrate nell’organizzare eventi di questo tipo?

A nostro favore c’è la ripetibilità annuale, quindi le procedure, i permessi e così via sono quasi gli stessi. L’importante è partire per tempo, magari qualche mese prima. In particolare, serve l’aiuto di tutti: dai volontari alle Associazioni del paese, al Comune di Netro.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro sindaco, l’ufficio tecnico e il personale che ci danno un valido aiuto in termini di pratiche, permessi, viabilità e quant’altro serva per approntare le nostre manifestazioni.



Come affrontate i temi di sostenibilità e sicurezza?

In tema di sostenibilità ambientale poniamo grande attenzione allo smaltimento dei rifiuti, utilizzando prodotti e stoviglie ecologiche e organizzando una raccolta differenziata curata da un gruppo dedicato. Sul fronte sicurezza, seguiamo piani e procedure redatti da un tecnico abilitato e sottoposti a controlli periodici. Durante gli eventi, sono presenti addetti antincendio, primo soccorso e steward per garantire la massima tutela del pubblico.



Che futuro immaginate per queste feste?

“La Festa della Birra” e “Agosto in Festa” sono le due manifestazioni più importanti, che la Pro Loco di Netro porta avanti ormai da parecchi anni.

Le ultime edizioni ci hanno confermato che la direzione è quella giusta. Le prenotazioni e l’affluenza di pubblico vanno sempre oltre la nostra capacità di accoglienza. Quindi, il nostro obiettivo è cercare sempre di migliorarsi e di proseguire su questa strada.