Dal Nord-ovest, tragedia sfiorata a Carmagnola(TO): anziano spara dal balcone e ferisce due carabinieri

Tragedia sfiorata nella notte appena trascorsa a Carmagnola. Un anziano di quasi ottant'anni (classe 1947) ha sparato alcuni colpi di fucile dal suo balcone di casa, in via Poirino, ferendo lievemente due carabinieri.

Il trambusto nel cuore della notte

Se non fosse per il dramma sfiorato, la vicenda avrebbe contorni tragicomici: i carabinieri erano intervenuti con una seconda pattuglia in supporto ad un'altra che stava verificando un'auto sospetta.

Nel fare questi controlli, nel cuore della notte, l'anziano ha pensato che si trattasse di un tentativo di furto o di qualche ladro. L'uomo è quindi uscito sul balcone con l'intento di spaventare i malintenzionati, sparand col suo fucile ad aria compressa (legalmente detenuto).

Feriti non gravi, anziano denunciato

Alcuni pallini, però, hanno colpito due militari dell'Arma, per fortuna non in modo grave: entrambi guariranno nel giro di qualche giorno, mentre l'anziano è stato denunciato.

Ora toccherà alla procura di Asti (che indaga per competenza territoriale) stabilire se l'uomo ha ancora i requisiti per detenere un'arma da fuoco.