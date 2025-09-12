Recuperati gli escursionisti dispersi in montagna VIDEO

Aggiornamento delle 21,15

Le persone sono state raggiunte, ed in un secondo momento elitrasportate fino al Comando dei Vigili del Fuoco dove era già presente un’ambulanza del 118 che li ha visitati.

I fatti

Momenti di tensione oggi 12 settembre nel tardo pomeriggio, sulle montagne di Oropa, dove due escursionisti si sono trovati in difficoltà sembra a causa di una fitta nebbia che gli ha fatto perdere l'orientamento.

I soccorsi sono stati immediatamente attivati, e sul posto stanno operando Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino ed è sul posto anche il Drago, l’elicottero specializzato per interventi in montagna. Le operazioni sono ancora in corso mentre le squadre cercano di raggiungere in sicurezza le persone coinvolte. Dalle prime informazioni sembra che siano illese, ma si trovino in un punto critico e abbiano quindi bisogno di aiuto per riuscire a tornare a valle.

Aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulla situazione e sulle condizioni degli escursionisti.