Auto fuori strada a Masserano: soccorsi nella notte in via Lamarmora

Un’auto è finita fuori strada ieri sera 11 settembre, poco dopo le 23, lungo via Lamarmora a Masserano, in direzione Casapinta. Alla guida c’era una sola persona che, pur non rimanendo incastrata tra le lamiere, è stata aiutata a uscire dal veicolo dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

Il conducente è stato affidato alle cure del 118, mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. Secondo le prime ricostruzioni, non risultano altre auto coinvolte nell’incidente.

Le cause della fuoriuscita autonoma sono al vaglio delle forze dell’ordine.