Musei in rete, si parte alla scoperta delle civiltà rurale cossatese

Una serie di visite guidate in collaborazione con la Rete Museale Biellese. Il prossimo appuntamento del ciclo “Musei in rete” sarà domenica 14 settembre con un percorso intitolato “Paesaggi biellesi. Montagna collina e pianura”.
Il programma prevede il ritrovo alle 14.30 presso il palazzone di via dei Seminari, 3 dove i partecipanti, dopo esser accolti, verranno introdotti al tema della giornata che verterà sul tema della pittura di paesaggio. Successivamente la visita proseguirà presso l’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge di Castellengo, sito dedicato alla civiltà rurale dell'area cossatese, dalle pratiche agricole alla selvicoltura, al piccolo artigianato e al centro visite del parco naturale baraggia.
Per il trasferimento da Biella a Castellengo, i partecipanti potranno usufruire, gratuitamente, di un servizio navetta che farà ritorno a Biella entro le 18.Per info: 015 2529345 o museo@comune.biella.it