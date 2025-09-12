Comune di Biella: "Chiarezza sulla scuola De Amicis, ecco la verità sul lavoro svolto"

Al netto delle legittime lamentele di alcuni genitori e di alcuni insegnanti e delle scontate strumentalizzazioni dell'opposizione occorre, a beneficio dei Biellesi, fare chiarezza sulla scuola De Amicis perché le mistificazioni di queste ore rischiano di gettare ombre sia sull’operato di questa Amministrazione sia sul lavoro svolto dal personale del Settore competente.

Terminato un sopralluogo in presenza di Dirigente del settore e del RSPP rispondiamo per punti:

- i ponteggi all’esterno della scuola sono ancora presenti perché vi sono ancora lavori da eseguire: non per ritardi o negligenza del Comune, ma perché subordinati ad autorizzazioni della Soprintendenza delle quali si è in attesa;

- essendoci ancora dei lavori da eseguire esiste ovviamente ancora un cantiere che però è separato dalle aree dedicate alla didattica;

- per l’utilizzo delle aule e dei locali destinati alla didattica sono stati acquisiti tutti i permessi necessari e non sono state rilevate irregolarità;

- la scorsa settimana in ogni aula le LIM sono state regolarmente posizionate e controllate;

- la controsoffittatura è stata sostituita e non compromette la posa delle persiane (già programmata) peraltro al momento non indispensabili essendovi il citato ponteggio esterno;

- dalle informazioni assunte lo “scarrabile” fotografato all’esterno della De Amicis (foto pubblicata sui Social) è stato portato successivamente all’entrata a scuola degli alunni e rimosso prima del termine delle lezioni (perché i lavori come si è detto continuano).

Un neo effettivamente esiste ed è rappresentato dalla palestra che verrà consegnata la prossima settimana per un ritardo della ditta che si occupa dell'impianto elettrico.

Ma altro si è visto! Si è vista una scuola riqualificata e moderna, si sono visti corridoi e aule valorizzate e luminose, controsoffittature e impianto di illuminazione rifatti, servizi igienici nuovi e moderni, un nuovo impianto antincendio di ultima generazione...

Di tutto ciò però non è stato ovviamente detto nulla; tutto è passato evidentemente inosservato.

In ogni caso per il secondo anno consecutivo la minoranza di Biella è stata disposta ad alterare la realtà pur di cavalcare le consuete polemiche di inizio anno scolastico e per il secondo anno come è ormai tradizione i fatti e la verità la smentiscono clamorosamente.