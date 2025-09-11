Borgosesia, corso gratuito Tecnico Acconciatura FOTO

Corso annuale duale: Tecnico dell’Acconciatura

Se hai meno di 25 anni e vuoi trasformare la tua passione per il mondo dell’hair style in una vera professione, questo è il corso che fa per te. Il corso annuale per Tecnico dell’Acconciatura ti offre una formazione completa e avanzata, sia pratica che teorica, per prepararti al meglio a lavorare – o aprire un tuo salone – nel settore dell'acconciatura.

Durata: 1 anno – 990 ore totali

Costo: Gratuito

Titolo rilasciato: Diploma professionale riconosciuto a livello nazionale

Sede: ENAIP Borgosesia – Via Isola di Sotto 65, 13011 Borgosesia (VC)

Tel. 0163.209059 | csf-borgosesia@enaip.piemonte.it

Cosa impari

Durante il corso approfondirai la conoscenza del mondo dell’acconciatura e imparerai a gestire ogni aspetto di un salone. Sarai in grado di proporre percorsi personalizzati ai clienti, analizzando lo stato del capello e del cuoio capelluto, realizzando tagli, acconciature e trattamenti estetici, anche per la barba, in linea con le tendenze moda.

Inoltre, acquisirai competenze fondamentali per la gestione dell’attività, dalla promozione alla contabilità, fino alla gestione dei flussi informativi.

La formazione in azienda

- Il percorso standard prevede 300 ore di stage

- In alternativa, scegliendo il percorso DUALE, si svolgono oltre 500 ore in apprendistato duale presso un salone, mentre le restanti ore si frequentano a scuola. In entrambi i casi il monte ore è di 990 ore; cambia solamente la distribuzione tra formazione in aula e attività in azienda.

Sarai sempre seguito da due tutor: uno formativo e uno aziendale.

E dopo il corso?

1. Inizia subito a lavorare

Grazie all’abilitazione all’esercizio della professione che avrai la possibilità di ottenere, potrai:

- aprire un tuo salone,

- lavorare come dipendente in istituti di bellezza, saloni, palestre, centri benessere, beauty-farm, hotel, centri termali o strutture di riabilitazione.

- In più, potrai usufruire gratuitamente del nostro Sportello Servizi al Lavoro per trovare l’azienda giusta dove inserirti.

2. Oppure prosegui gli studi

Hai anche la possibilità di iscriverti al quinto anno di un istituto professionale per ottenere il diploma di maturità. Con quello potrai poi accedere all’università o a corsi di alta formazione.

I punti di forza

Un tutor sempre presente in aula per supportarti durante tutto il percorso

Progetti educativi multidisciplinari per un apprendimento più stimolante

La modalità duale: impari sul campo in aziende vere

Il corso è aperto a entrambi i sessi (ai sensi della L.930/77 e L.125/91) ed è rivolto a chi possiede una qualifica professionale coerente con il settore.

Il corso è realizzato con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo + (2021-2027)