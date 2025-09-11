Meloni su foto di Kirk a testa in giù: "Non ci facciamo intimidire"

(Adnkronos) - "Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni commentando un post con la foto a testa in giù dell'attivita dell'ultradestra Charlie Kirk e la scritta meno uno.
In Breve
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Lorenzo Sonego in visita a Biella, il campione del tennis incontra i giovani allievi a I Faggi FOTO e VIDEO
Commovente l'abbraccio tra il vincitore di 4 tornei ATP con lo zio Fabrizio Coviello, direttore...