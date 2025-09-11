 / Top News

11 settembre 2025

La Polizia Postale chiude la piattaforma sessista

ROMA (ITALPRESS) - La Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica sta concludendo, in queste ore, le operazioni tecniche finalizzate all'esecuzione del decreto di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della piattaforma phica.eu.

 

Le attività mirano a circoscrivere e quindi a rendere disponibile il complessivo materiale audio-video, e i relativi commenti, per le successive analisi degli investigatori.

Le attività tecniche, particolarmente complesse, sono state poste in essere dal personale del Servizio Centrale della Polizia Postale, con l'ausilio degli specialisti dei Centri Operativi di Milano e Firenze.

 

Le prime dalle rubriche

