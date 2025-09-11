Allenamenti per la FL-MuayThai di Biella aspettando la nuova stagione

Sono ripresi ufficialmente, nei giorni scorsi, gli allenamenti della FL-MuayThai di Biella. Oltre centocinquanta gli atleti che si sono presenti nel Palazzetto della Lamarmora per i corsi di funzionale e di Muay Thai, agli ordini di Fabio Lavecchia.

“L’attività non si è mai davvero fermata, in estate, diciamo che abbiamo lavorato in modo itinerante, prima di arrivare nella nuova casa - spiega Lavecchia -. E’ proprio un nostro orgoglio, in questi anni, aver portato a competizioni importanti, ragazzi e ragazze che avevano iniziato questa disciplina da noi, partendo da zero. Le gare e la stagione ufficiale sono alle porte. Porteremo diversi atleti nelle varie competizioni federali, a livello regionale e, speriamo anche quest’anno, nazionale. Primo appuntamento, a Milano, a ottobre”.