Riccardo Eulogio alla sfida del Tor330: «La montagna è la mia vacanza»

Domenica 14 settembre prenderà il via il Tor330, definito la madre di tutte le gare di montagna: un endurance trail fra i più duri al mondo. Tra i partecipanti ci sarà anche Riccardo Eulogio, 49 anni, residente ad Andorno Micca, all’ingresso della Valle Cervo, dove vive e si allena circondato dalle montagne che considera la sua più grande passione.

«Abito ancora ad Andorno – racconta – e sono molto legato a questo paese. La montagna è parte della mia vita quotidiana: spesso mi reco sui sentieri per allenarmi o semplicemente per stare a contatto con la natura».

Eulogio non è alla sua prima esperienza al TorX®. «Ho partecipato a due edizioni: nel 2019 e nel 2023. Sono soddisfatto dei risultati, perché sono sempre arrivato fino in fondo. Penso di conoscere bene il Tor330 e mi sento pronto. Partecipo principalmente per migliorarmi: è un obiettivo costante».

La competizione è impegnativa non solo per la sua lunghezza, ma anche per la selettività: «Quest’anno hanno ammesso solo il 20% degli italiani, mentre la maggior parte dei partecipanti proviene da tutto il mondo. Questo rende la sfida ancora più motivante».

Il Tor de Géants è una prova di resistenza fisica, ma anche mentale. Per questo la preparazione è quotidiana e accurata: «Mi alleno tutti i giorni seguendo una tabella preparata appositamente. Alterno corse su strada e sui sentieri di montagna, che sono perfetti per questo tipo di gara. Dedico anche un giorno a un altro sport di endurance, come nuoto o bicicletta, e svolgo tanta palestra con esercizi mirati, soprattutto per prevenire infortuni».

Allenarsi in montagna è per lui determinante: «È fondamentale. Abitando qui posso allenarmi quotidianamente e unire passione, sport e divertimento. Ogni momento libero è buono per prendere le scarpe, andare a correre o arrampicare. Così passo tempo in montagna, un luogo che apprezzo profondamente e a cui sono molto affezionato».

La storia sportiva di Eulogio affonda le radici nella giovinezza: «Ho svolto la mia prima gara a 18 anni. La mia passione per la montagna è immensa. Per me andare al Tor de Géants è una vacanza, la vivo così: cinque giorni nell’ambiente montano, che mi è familiare».

Ma l’esperienza e la preparazione sono indispensabili: «Consiglio di non arrivare mai inesperti, ma con un bagaglio tecnico adeguato. Ci vuole più di un anno di allenamento mirato e si possono affrontare gare via via più lunghe, fino a 120-140 km. Dopo serve almeno un mese e mezzo per “disintossicarsi” e rigenerare la muscolatura».

Fondamentale, sottolinea, non limitarsi alla corsa: «Chi corre soltanto è soggetto a traumi. L’organismo recupera se si praticano altri sport: bici, nuoto, sci alpinismo. Sono discipline che ti preparano al Tor, perché oltre alla testa serve anche un fisico allenato».

Con la partenza del Tor330 ormai vicina, Eulogio affronta la sfida con determinazione e spirito di crescita personale: «Trattandosi di una competizione, la motivazione è tanta. Il Tor per me non è solo gara, ma un’esperienza unica che unisce fatica, passione e la bellezza delle montagne».