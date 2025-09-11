Avifauna, Pichetto: "Grazie a Carabinieri e Autorità giudiziaria per la liberazione degli uccelli protetti"

“Rivolgo il mio ringraziamento ai Carabinieri di Villa San Giovanni e all’Autorità Giudiziaria che hanno reso possibile, dopo le opportune verifiche tecniche, la liberazione di circa 2.200 piccoli uccelli appartenenti a diverse specie protette, detenuti in condizioni inaccettabili. La biodiversità del nostro Paese, con una fauna unica per varietà e bellezza, costituisce un patrimonio nazionale di straordinario valore, ma purtroppo anche oggetto di traffici e interessi illeciti. Un grazie a chi la tutela con impegno quotidiano”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.
martedì 09 settembre
lunedì 08 settembre
domenica 07 settembre
sabato 06 settembre
