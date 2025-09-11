Gruppo Sportivo Tollegno, nuova stagione per l'Under 18: ecco le principali novità

Il Gruppo Sportivo Tollegno riparte da una base solida e aggiunge esperienza. Tra le fila dell'Under 18/1° divisione un giovane gruppo si è creato lo scorso anno per la prima volta. Hanno affrontato la prima divisione FIPAV con coraggio, sfrontatezza e un po' di timore reverenziale.

Quest'anno, con un po' di esperienza in più, sono pronte a rimettersi in gioco e dare del filo da torcere a tutti. A guidarle, confermatissima, Cristina Mariottini che con il suo entusiasmo e bravura le seguirà in entrambi i campionati.

Affianco a lei la new entry Alessandra Zagheni, ex giocatrice di alto livello e di grande carattere. “Dallo scorso anno ha deciso di intraprendere il percorso da allenatrice e siamo orgogliosi che metta a disposizione delle nostre ragazze la sua esperienza e visione di squadra” spiegano dalla società.