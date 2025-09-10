 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 10 settembre 2025, 17:40

Dal Nord Ovest - Soccorsi due anziani cercatori di funghi in difficoltà

Soccorsi due anziani cercatori di funghi in difficoltà (foto di repertorio)

Momenti di apprensione nella serata di ieri per due anziani cercatori di funghi, entrambi ultraottantenni e residenti in provincia di Varese, che non erano rientrati a casa come previsto.

L’allarme è stato dato dai familiari poco dopo le 22, facendo scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco di Verbania e dei volontari di Cannobio, insieme al personale del Soccorso Alpino.

I due uomini, in difficoltà fisica, sono sempre rimasti in contatto telefonico con i soccorritori, che sono riusciti a localizzarli lungo il sentiero che da Nivetta porta a Calachina, in territorio comunale di Valle Cannobina.

Una volta raggiunti, gli escursionisti sono stati adagiati su barelle portantine e accompagnati fino alla strada della valle, dove ad attenderli c’erano i sanitari del 118. Affidati alle cure mediche, per loro solo tanta paura ma nessuna grave conseguenza.

Dalla redazione di Verbania

