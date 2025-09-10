Dal Nord Ovest – Auto si ribalta e finisce fuori strada

Nella prima mattinata di oggi, 10 settembre, dopo le 8.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris si sono portati sulla SP3, nel territorio di Saluggia, nelle prossimità del ponte del fiume Dora Baltea, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura.
Arrivata sul posto, la squadra ha trovato una macchina capovolta fuori dalla sede stradale nel campo adiacente ed ha provveduto a creare l'accesso alla vettura grazie all' utilizzo di cesoie e divaricatori oleodinamici per estrarre il ferito e consegnarlo ai sanitari. In seguito, il mezzo è stato messo in sicurezza.
Presenti anche gli agenti della Polizia Locale assieme ai Carabinieri di Cigliano.
10 settembre 2025
