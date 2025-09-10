Gaglianico, al via il nuovo anno scolastico: nuovo look per la media con taglio del nastro FOTO

“Da oggi comincia un nuovo percorso. L'obiettivo? Creare una scuola diversa che abbia al centro i nostri ragazzi”. Con queste parole il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Gaglianico Lorenzo Zampieri si è rivolto alle famiglie e ai giovani allievi che, nella mattinata di oggi, 10 settembre, hanno raggiunto la scuola media per l'inizio del nuovo anno scolastico.

Presente anche il sindaco Paolo Maggia, assieme agli assessori Marianna Brocco (Servizi Scolastici), Luca Mazzali (Lavori Pubblici) e Simone Meliconi (Cultura). In tale occasione, ha avuto luogo un simbolico taglio del nastro per l'inaugurazione degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione della struttura scolastica che accoglie quest'anno oltre 115 studenti.

“È un momento importante per tutta Gaglianico – evidenzia Maggia – Come amministrazione, abbiamo investito con piacere fondi importanti per le nostre scuole. Per un paese come il nostro, avere buone scuole significa essere una comunità. Sono diversi gli aspetti che contribuiscono allo sviluppo di tali luoghi: una buona dirigenza, unita ad un valido corpo docenti, che si dedica con passione alla formazione delle nuove generazioni; un forte rapporto tra il Comune e l'istituto che ci ha portato a scelte condivise; infine, ci sono le famiglie che danno fiducia alla nostra realtà. Tre elementi fondamentali per lo sviluppo futuro delle nostre scuole”.

Al taglio del nastro, è poi seguita la visita dei genitori all'interno del plesso scolastico. Nello specifico, sono presenti nuove attrezzature e arredi rinnovati, come armadietti per i ragazzi e banchi. Inoltre, nell'ultimo intervento programmato, che ha visto impiegati 50mila euro di fondi comunali, sono state motorizzate le tende delle aule e la facciata dell'edificio è stata completamente ridipinta. Accortezze importanti per meglio accogliere gli allievi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno di scuola.