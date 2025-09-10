Candelo si veste a festa per il 690° anniversario del Ricetto

Candelo è pronta a vestirsi a festa per il 690° anniversario del Ricetto. Dall'amministrazione comunale è giunta una proposta a tutti i commercianti del paese per bocca del sindaco Paolo Gelone: “L'invito è di allestire le proprie vetrine a tema medievale a partire dal 12 settembre fino a fine ottobre, anche per collegarsi a due eventi nel borgo: Frammenti di Medioevo (14 settembre) e Fumetti al Ricetto (11-12 ottobre)".

Per collaborare agli allestimenti, il Comune fornirà gratuitamente ai commercianti aderenti delle stampe su cartoncino di alcune opere artistiche a tema medievale offerte da artisti locali e da illustratori professionisti, o ancora pergamene illustrate con aforismi, curiosità e citazioni.

"Realizzeremo così una sorta di mostra diffusa che colorerà di Medioevo tutta Candelo - conclude Gelone - Per info e scrivere a ufficiocultura@comunedicandelo.it”.