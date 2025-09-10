Gli Amici dell'Ospedale di Biella ricordano il dottor Pierangelo Ogliaro: “Un uomo speciale”

Gli Amici dell’Ospedale di Biella si uniscono al dolore della famiglia e della comunità biellese per la scomparsa del dottor Pierangelo Ogliaro. Storico commercialista, uomo stimato e apprezzato per la sua professionalità e umanità, il dottor Ogliaro è stato anche uno dei soci fondatori dell'associazione biellese, insieme al dottor Leo Galligani, a Paola Accomazzo Nejrotti e a Adriano Guala.

“Era un uomo speciale – ricorda il presidente Leo Galligani –. Con lui abbiamo condiviso una parte importante della nostra attività e della nostra vita. Ricordarne la figura è un dovere sentito non solo da tutti noi, ma anche dagli altri volontari. Il fatto che sia stato nostro compagno di viaggio in questo lavoro di puro volontariato fa capire che persona fosse e quale dolore la sua perdita possa arrecare ai suoi familiari. Lo salutiamo con gratitudine, certi che il suo esempio resterà parte della storia e della missione degli Amici dell’Ospedale”.