Scuola, taglio del nastro anche a Massazza: un nuovo edificio dell'infanzia moderno e all'avanguardia FOTO

Una scuola dell'infanzia all'avanguardia, moderna, a risparmio energetico. Queste le caratteristiche principali della nuova struttura inaugurata nella giornata di ieri, 9 settembre, a Massazza, alla vigilia del nuovo anno scolastico.

Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti, oltre al sindaco Enrico Casana, anche alcune autorità provinciali e regionali, come il presidente Emanuele Ramella Pralungo e il consigliere Elena Rocchi. Al termine degli interventi di rito, le famiglie e gli allievi hanno varcato le porte del rinnovato edificio per visitare l'intero plesso scolastico che, da quest'anno, accoglierà i bambini di Massazza e dei paesi circostanti.

Parole ricche di soddisfazione sono giunte dal primo cittadino Casana: “Solo insieme, uniti, si riescono a realizzare grandi cose anche in una comunità piccola come la nostra. Un ringraziamento sentito ai membri del gruppo Massazza nel Cuore, insieme ai consiglieri comunali presenti e passati e ai dipendenti che hanno sempre supportato l'amministrazione nella realizzazione di un sogno iniziato nel 2019”.

Sulla stessa linea d'onda anche la guida della Provincia Ramella Pralungo che si è espresso così sui propri canali social: “Una scuola più bella, sicura e accogliente, pensata per offrire ai nostri bimbi un ambiente dove crescere, imparare e stare bene. Complimenti al Comune per il grande lavoro svolto e per l’impegno concreto messo in campo. Lo dico spesso: investire nella scuola significa investire nel futuro di tutti noi”.