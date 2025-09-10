Scuola, il presidente della Provincia di Biella scrive agli studenti: “ Abbiamo bisogno delle vostre idee”

“Care ragazze, cari ragazzi, con l’inizio di un nuovo anno scolastico si apre per voi un tempo prezioso: quello della crescita, della scoperta, della costruzione del vostro futuro”. A scriverlo il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo sui propri canali social.

E aggiunge: “Sono anche un insegnante e so bene quanto la scuola sia più di un luogo di studio: è il posto in cui si sperimenta, si sogna, si cade e ci si rialza. Vi auguro di affrontare quest’anno con coraggio e curiosità, senza paura di sbagliare. Siate liberi di esplorare, di porvi domande, di immaginare un mondo diverso e migliore, e soprattutto abbiate la forza e la determinazione di lottare per renderlo tale. Abbiamo bisogno delle vostre idee, del vostro entusiasmo, della vostra capacità di crederci anche quando sembra difficile”.

Poi sottolinea: “Il futuro non si aspetta, si costruisce. Giorno dopo giorno. E non va mai barattato con la rassegnazione. E permettetemi, da professore, una riflessione personale. Il nostro è un ruolo complesso: dobbiamo essere guida ed esempio, a volte fermi nelle regole, ma mai distanti. Non siamo contro di voi, mai. Nemmeno quando sembriamo severi o intransigenti. Non ce l’abbiamo mai con voi 'personalmente', vogliamo solo il vostro bene”.

In conclusione, Ramella Pralungo evidenzia che “ogni nostra scelta nasce dalla volontà di aiutarvi a diventare donne e uomini liberi, consapevoli, capaci di pensare con la propria testa e di affrontare il mondo. Siamo con voi. E da voi, ogni giorno, impariamo qualcosa, a nostra volta. Buon anno scolastico a tutte e tutti”.