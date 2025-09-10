Primo giorno di scuola 2025/26, Caldesi: "Studiare vi aiuta a costruire il vostro futuro"

Il primo giorno di scuola è sempre stato considerato il primo giorno di prima elementare.

Allora si chiamava così, la scuola primaria. Indossavamo un grembiulino nero, con un colletto bianco e un fiocco azzurro, (il primo giorno ben annodato e in seguito perennemente allentato o sciolto) e portavamo una cartella di cuoio a spalle.

Come eravamo diversi da voi!

Ma l’emozione di noi bambini di allora era la stessa che provate voi oggi!

Si passava dall’asilo (l’odierna scuola dell’infanzia) a quella che era davvero una “scuola”, dove non si sarebbe più solamente giocato (o quasi principalmente giocato) ma imparato a scrivere, a leggere, a fare i conti, risolvere i problemi e man mano tante altre cose.

Un grande cambiamento dunque, che come tutti i cambiamenti un po'ci spaventava, come spaventa voi, ma che al tempo stesso è uno stimolo e una bella avventura.

E allora in bocca al lupo, senza timore!

Sarà una bellissima avventura!

E a voi, ragazzini che iniziate la scuola secondaria di primo grado, che dire? Questo sì che é un bel salto!!!

Io penso che apprezzerete tutto quello che di nuovo potrete apprendere…anche se ogni tanto vi lamenterete perché dovrete fare i compiti o studiare.

Di sicuro, dal momento che non siete più bambini piccoli, vi rendete conto che é importantissimo “imparare”.

Qualunque cosa voi vogliate fare un domani nella vostra vita, dovete imparare come farla.... attraverso gli insegnamenti dei vostri professori... tutto quello che studierete in questi tre anni vi servirà tantissimo!

Dopo ci sarà un altro grande salto!!!

Auguri di cuore anche a tutti i bambini e i ragazzini che non cominciano il loro primo anno ma cambiano classe all’interno della scuola già iniziata gli anni precedenti. Per loro non vi è “il salto”, non vi è il timore di avvicinarsi a qualcosa che non si conosce, ma non per questo la loro avventura è meno emozionante e impegnativa.

Sì, perché l’impegno in ogni caso c’è.

Andare a scuola è un’esperienza bellissima. E ricordatevi sempre che siete bambini fortunati.

Poter andare a scuola, poter studiare, poter imparare, è quello che vi permette di costruire il vostro futuro come volete voi, di poter scegliere cosa volete fare nella vostra vita.

Vi è data questa opportunità e voi dovete viverla al meglio, impegnandovi quindi, e divertendovi anche, perché no?

Ancora auguri di cuore di Buon Anno Scolastico a tutti voi!