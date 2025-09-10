Frassinetti e Chiorino a Sandigliano: taglio del nastro per l’avvio del nuovo anno scolastico FOTO

Ha preso ufficialmente il via oggi l’anno scolastico 2025/2026 in Piemonte. Il vicepresidente della Regione e assessore all’Istruzione Elena Chiorino e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, On. Paola Frassinetti, hanno preso parte a un momento di apertura presso l’Istituto comprensivo “Cesare Pavese” Candelo-Sandigliano, che accoglie la scuola secondaria di primo grado del territorio.

L’iniziativa ha voluto sottolineare il valore della scuola come comunità educativa e come luogo in cui i ragazzi costruiscono le basi per il loro futuro, oltre che l’impegno delle istituzioni per garantire spazi sicuri e funzionali. Negli ultimi anni l’edificio scolastico di via Casale 9 è stato oggetto di importanti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, tra cui lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico, per un totale di oltre 1,2 milioni di euro finanziati con fondi statali e regionali.

Le dichiarazioni

Il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l’importanza della giornata: «Il nuovo anno scolastico prende l’avvio con importanti riforme e risorse, dall’esame di maturità al rafforzamento della filiera tecnologico-professionale, fino al potenziamento del sostegno, all’assunzione di nuovi docenti e alla semplificazione dell’edilizia scolastica. È la prova dell’impegno concreto che il Governo porta avanti in sinergia con Regioni ed enti locali, per garantire a tutti gli studenti pari opportunità e una scuola fondata sul merito». «L’avvio dell’anno scolastico è sempre un momento emozionante: alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale educativo rivolgo i miei auguri più sinceri» – ha dichiarato il vicepresidente Elena Chiorino – «Il Piemonte crede in una scuola di qualità, sicura e moderna. Per questo continuiamo a investire in edilizia scolastica, perché la sicurezza dei nostri ragazzi non è negoziabile».

Scuola, i numeri in Piemonte

L’anno scolastico 2025/2026 in Piemonte si apre con 485.830 studenti nelle scuole statali, a cui si aggiungono 49.211 studenti iscritti alle paritarie, per un totale di oltre mezzo milione di ragazze e ragazzi. Gli alunni con disabilità sono 22.082, pari al 4,5% del totale, un dato in crescita rispetto allo scorso anno. Le classi attive nelle scuole statali sono 25.133, mentre il personale docente conta 68.301 insegnanti, di cui 20.579 di sostegno. A rafforzare l’organico, nel 2025 sono state effettuate 2.977 immissioni in ruolo per docenti e 902 per il personale ATA, che complessivamente in Piemonte raggiunge le 17.231 unità.

Con l’inaugurazione odierna la Regione Piemonte ribadisce il proprio impegno a garantire un avvio di anno scolastico sereno a tutti gli studenti, ponendo al centro la sicurezza, la qualità dell’offerta formativa e il futuro delle giovani generazioni.