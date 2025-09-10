E-bike sharing, continuano gli abbandoni incivili: bici lasciata in mezzo alla strada

Negli ultimi giorni una bicicletta del servizio e-bike sharing Vaimoo è stata rinvenuta abbandonata in mezzo alla carreggiata, situazione potenzialmente rischiosa anche per gli automobilisti. Non è la prima volta che accade: già in passato, come documentato da innumerevoli segnalazioni, diversi mezzi del servizio sono stati lasciati in vari punti della città, generando disagi e lamentele. Un comportamento scorretto che rischia di compromettere un progetto che, al contrario, ha riscosso ampio consenso e utilizzo da parte dei biellesi.

Il bike sharing Vaimoo, servizio di mobilità sostenibile paritetico a quello di grandi città italiane, è particolarmente apprezzato da chi lo utilizza quotidianamente per spostamenti brevi o come alternativa all’auto privata. Un sistema che negli ultimi mesi ha visto crescere la partecipazione della cittadinanza e che costituisce un tassello importante nella promozione della mobilità sostenibile, favorendo gli spostamenti anche per i più giovani.

La stessa Ener.bit, società promotrice del servizio, ha più volte ricordato che l’utilizzo scorretto delle biciclette mette a rischio la continuità di un progetto che ha trovato largo apprezzamento. Non servono grandi numeri per compromettere un servizio: bastano poche azioni superficiali a produrre conseguenze visibili a tutti.

Da qui la richiesta, di un comportamento responsabile e l'intensificazione dei controlli ancora sporadici rispetto alle segnalazioni di abbandono e danneggiamento. Il richiamo è sempre lo stesso: rispetto delle regole, corretto utilizzo dei mezzi e senso civico... qualora mancasse controlli severi.