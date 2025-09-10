Biella, iniziano le scuole: oggi la prima campanella per 17.389 studenti FOTO

Questa mattina, mercoledì 10 settembre, la campanella è tornata a suonare per gli studenti biellesi. Con l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, sono 17.389 gli allievi iscritti nelle scuole del territorio: 2.124 alla scuola dell’infanzia, 5.172 alla primaria, 3.684 alla secondaria di primo grado e 6.409 alla secondaria di secondo grado, distribuiti complessivamente in oltre 530 classi. Numeri in leggera flessione rispetto agli anni precedenti: 17.703 nel 2024 e 18.100 nel 2023.

L’apertura rientra in un contesto di grandi novità organizzative e importanti investimenti per l’edilizia scolastica su scuole di vario ordine e grado. Cantieri, traslochi e allestimenti vengono supportati da soluzioni temporanee, per garantire sicurezza e continuità sull'intera provincia.

Nel corso della mattinata Lidia Caldesi, assessore all'Istruzione pubblica, asili nido ed edilizia scolastica del Comune di Biella, ha fatto visita a diverse scuole cittadine, portando il saluto dell’Amministrazione a studenti, famiglie, docenti e personale ausiliario, augurando a tutti un buon inizio dell'anno scolastico.

Sul piano regionale, il calendario piemontese prevede 206 giorni di lezione per chi frequenta dal lunedì al sabato e 174 per chi segue la settimana corta, con conclusione delle lezioni il 10 giugno 2026 (30 giugno per le scuole dell’infanzia). Sono già fissate le sospensioni didattiche per Natale, Carnevale, Pasqua e i principali ponti di primavera.