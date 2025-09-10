Ricerche nel rione di Cossila San Giovanni di Biella per un gatto scomparso. È stato intravisto l'ultima volta lo scorso 20 agosto in via strada San Giovanni. Chiunque lo vedesse è pregato di contattare il numero 347.8564371.
In Breve
sabato 06 settembre
venerdì 05 settembre
giovedì 04 settembre
mercoledì 03 settembre
martedì 02 settembre
domenica 31 agosto
mercoledì 27 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Gatto scomparso da quasi un mese da Cossila San Giovanni, l'avete visto?
Ricerche nel rione di Cossila San Giovanni di Biella per un gatto scomparso. È stato intravisto...