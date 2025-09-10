 / Animalerie

Gatto scomparso da quasi un mese da Cossila San Giovanni, l'avete visto?

gatto scomparso

Ricerche nel rione di Cossila San Giovanni di Biella per un gatto scomparso. È stato intravisto l'ultima volta lo scorso 20 agosto in via strada San Giovanni. Chiunque lo vedesse è pregato di contattare il numero 347.8564371.

g. c.

