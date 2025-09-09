Conferenze, pranzi al Santuario, mercatini: partecipazione a Crevacuore per la festa patronale FOTO

Giornate ricche di eventi a Crevacuore per la festa patronale. Nei giorni scorsi, si sono tenuti diversi appuntamenti come la conferenza dal titolo “Terre di ferro e fuoco” al Polivalente, i mercatini nel centro storico del paese e pranzi in compagnia al Santuario della Madonna della Fontana. In tutti gli appuntamenti, la presenza delle persone e dei visitatori è stata notevole.