Nuove panchine a Torrazzo

Nuove panchine per i visitatori e i cittadini di Torrazzo. A darne notizia il sindaco Luigi Graziano: “L'idea è nata per caso nel corso di un taglio di pini secchi, riutilizzati per la posa di un paio di panche. Ora, si trovano in prossimità del parcheggio del cimitero che è ormai diventato un punto di riferimento e di ritrovo per i turisti, camminatori, bikers. Da qui, infatti, ci si avvia per fare passeggiate sul sentiero del Cammino di Oropa o il laghetto di Prè, Scalveis, Andrate, a cavallo della Serra Morenica, tra Canavese e Biellese”.
martedì 09 settembre
lunedì 08 settembre
domenica 07 settembre
