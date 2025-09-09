Miagliano, nuovo volto per la scuola dell'infanzia FOTO

La Scuola dell’Infanzia f.lli Poma di Miagliano ha un nuovo look. Come preannunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, nei mesi di luglio e agosto, in tempi record, sono stati riqualificati tutti gli spazi interni del plesso e apportate migliorie anche sugli spazi esterni.

I lavori hanno riguardato il rifacimento di tutti i pavimenti e l’installazione di rivestimenti murari antitrauma interni, della rampa d’ingresso per consentire anche a persone con disabilità un miglior accesso, la riqualificazione di parte del parco esterno, oltre alla fornitura di arredi nuovi. Gli interventi sono stati realizzati grazie ai fondi europei derivanti dal Fondo Sociale di Coesione, erogato dalla Regione Piemonte e gestito a livello territoriale dal GAL Montagne Biellesi. L’investimento complessivo è prossimo ai 100mila euro, di cui quasi 13mila cofinanziati dallo stesso comune di Miagliano.

“Gli interventi effettuati – sottolinea il sindaco Alessandro Mognaz – si inseriscono in più ampio piano di ammodernamento dell’immobile, investimento necessario per non trascurare la vita di un edificio importante per Miagliano e per tutta la valle del Cervo. Nei mesi scorsi abbiamo anche completato importanti lavori di efficientamento energetico installando un impianto fotovoltaico con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici. La sostenibilità della struttura è prioritaria, questi interventi si sommano alla sostituzione della centrale termica e al relamping dei locali interni ed esterni degli anni scorsi. La Scuola dell’Infanzia quest’anno ospiterà 44 bambini provenienti da tutta la valle, attestandosi anche quest’anno come l’infanzia più frequentata. Inoltre nel plesso al primo piano è anche presente il Nido Intercomunale, servizio indispensabile per garantire che le giovani famiglie continuino ad abitare in queste zone. Come amministrazione sarebbe irresponsabile non occuparsi dei servizi per l’infanzia se il plesso scolastico è vivo, vivrà anche il territorio locale”.

“Il lavoro sinergico tra noi amministratori, oltre al nostro personale comunale e a quello scolastico – evidenzia il vicesindaco Mauro Vinetti – ha consentito di raggiungere pienamente l’obiettivo di terminare i lavori prima della riapertura dell’anno scolastico. Abbiamo così portato a zero il disagio per famiglie e operatori scolastici. La scuola dell’infanzia ha una superficie di oltre 600 metri quadri, quindi si può ben comprendere quale sia stato l’impatto dei lavori. Siamo soddisfatti perché il risultato è evidente a tutti”.

L’amministrazione non si ferma qui: la stessa sta già operando per rispondere proattivamente alle norme che riguardano i servizi per l’infanzia, con l’auspicio che, nel breve periodo, si possa attivare proprio nel plesso scolastico un polo dell’infanzia, capace di offrire alle famiglie ai loro bambini un percorso educativo continuativo dai zero ai sei anni.