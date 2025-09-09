Valle Mosso si racconta, oltre 70 persone per le camminate e visite di (ri)scoperta FOTO

Oltre 70 persone, divise in 3 gruppi, hanno preso parte alla terza edizione di “Valle Mosso si racconta”, andata in scena nel pomeriggio di domenica 7 settembre per le vie della municipalità di Valdilana. I partecipanti hanno trascorso una giornata contrassegnata da visite, camminate ed escursioni in compagnia.

Merito anche della passione dei volontari che hanno reso indimenticabile questo momento divulgativo. L'evento è stato curato dall'Associazione Passaggio a Oriente di Valle Mosso, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Valle Mosso, la Pro Loco Croce Mosso, l'Auser Volontariato Vallestrona, l'AIB Valdilana e l'Associazione Culturale Tacafile.