USA e Italia rafforzano i legami: cooperazione e sicurezza energetica

Gli Stati Uniti e la Repubblica Italiana, avendo instaurato un rapporto solido e duraturo, accolgono con favore l'opportunità di rafforzare ulteriormente i loro legami, anche nel campo della sicurezza energetica.

Oggi, nel far seguito alla dichiarazione congiunta dei Leaders tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica italiana del 17 aprile scorso, confermiamo il nostro impegno a cooperare per rafforzare la sicurezza energetica e favorire l’innovazione nel campo dell’energia.

Riconosciamo la fondamentale importanza di forniture energetiche sicure, affidabili e a prezzi sostenibili, in linea con le rispettive priorità, obiettivi e piani dei nostri due paesi, per la stabilità e prosperità globale, e riaffermano la nostra forte partnership e impegno ad approfondire la cooperazione nei settori chiave dell’energia.

Desideriamo condividere la nostra visione comune per rafforzare la sicurezza energetica, sostenere l’innovazione tecnologica e accrescere la prosperità delle popolazioni degli Stati Uniti e dell’Italia.

Riaffermiamo l’importanza di sostenere la competitività industriale delle nostre economie attraverso l’ampia disponibilità di energia e la semplificazione delle procedure amministrative che impediscono la nostra capacità di sfruttare, autorizzare, sviluppare e distribuire fonti energetiche affidabili e a prezzi sostenibili.

Evidenziamo pertanto la necessità di lavorare insieme per promuovere la realizzazione di investimenti da parte di operatori nel settore energetico italiani e statunitensi rispettivamente negli Stati Uniti e in Italia.

Gas naturale liquefatto (GNL) per la sicurezza energetica e la diversificazione

Riconosciamo il ruolo vitale del gas naturale liquefatto degli Stati Uniti per assicurare la sicurezza nel settore energetico, soprattutto alla luce del panorama geopolitico in evoluzione e dell’importanza di una fornitura adeguata all’Italia e all’Europa di una cruciale fonte energetica di transizione come il GNL e il gas naturale. Gli Stati Uniti, come leader a livello globale nell’esportazione di GNL, e l’Italia, come hub strategico nel Mediterraneo, si impegnano a facilitare un commercio del GNL anche con l’Europa stabile, sicuro e a prezzi sostenibili.

Questa cooperazione mira a:

Sostenere la diversificazione energetica europea: promuovere il flusso costante e sicuro di GNL USA verso l’Italia e nel più ampio mercato europeo, contribuendo a diversificare forniture energetiche a prezzi competitivi.

Rafforzare lo sviluppo delle infrastrutture: Incoraggiare gli investimenti nell’importazione di GNL e infrastrutture per la rigassificazione in Italia, così come infrastrutture per l’esportazione negli Stati Uniti, in modo da assicurare catene di approvvigionamento efficienti e resilienti.

Accrescere la trasparenza del mercato: lavorare insieme per promuovere mercati globali del GNL aperti, trasparenti e competitivi, evitando la volatilità dei prezzi.

Intelligenza Artificiale (AI) per l’innovazione in campo energetico

Riteniamo l’intelligenza artificiale come una tecnologia innovativa con la potenzialità di rivoluzionare il settore dell’energia, ottimizzando le operazioni e soddisfacendo il fabbisogno energetico futuro dei settori industriali ad alta intensità di dati.

È essenziale sviluppare fonti energetiche a prezzi sostenibili, affidabili e sicure per alimentare un futuro guidato dall’intelligenza artificiale. Abbiamo intenzione di:

Promuovere l’Intelligenza artificiale nella modernizzazione delle reti: Condividere conoscenza e collaborare per l’applicazione dell’intelligenza artificiale per la gestione intelligente delle reti, la manutenzione predittiva, la gestione della domanda e l’integrazione di risorse energetiche varie per rafforzare la sicurezza e l’efficienza delle reti.

Lavorare per promuovere uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale: Collaborare sugli aspetti etici, la riservatezza dei dati e la sicurezza cibernetica collegata alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore dell’energia, assicurando che i progressi tecnologici siano realizzati in modo responsabile e sicuro.

Attraverso il nostro rinnovato impegno per la competitività, attraverso accurate semplificazioni normative e la nostra capacità collettiva su GNL, potenza di base futura e intelligenza artificiale noi miriamo a costruire un futuro in campo energetico più prospero, sicuro e a prezzi sostenibili in linea con le rispettive priorità, obiettivi e piani dei nostri due paesi, all’interno e all’estero.