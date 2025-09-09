Gruppo Sportivo Tollegno, due giorni di ritiro a Chatillon

Dopo 15 giorni intensi di preparazione in palestra a Tollegno, le ragazze della serie D agli ordini di Gregorio Bertoni, Matteo Preden e Stefano Ghiardo, con al seguito un nutrito numero di dirigenti, hanno svolto una due giorni a Chatillon-Saint Vincent, in Valle d’Aosta, di allenamento fisico/tattica in vista del primo impegno del 20 settembre per il primo turno di coppa Piemonte.

Lo scopo principale è l'affiatamento del gruppo e il rapido inserimento delle nuove entrate (7 sette) su 14. Un bilancio molto positivo, due giorni spettacolari sotto tutti gli aspetti, la società crede molto in questi momenti di apertura e relazione atti a condividere il piacere di stare in palestra, agli allenamenti, alle partite e perché no anche fuori.