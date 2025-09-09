Un anno di amore con Bulli e Pupe con la Coda ODV

È già passato un anno da quando l’avventura di Bulli e Pupe con la Coda è iniziata.

Un anno che ha significato tanto: amore, speranza, gioie, qualche difficoltà, ma soprattutto incontri che hanno cambiato la vita dell'associazione e dei suoi amici a quattro zampe.

In questi mesi ci sono stati recuperi, attese, adozioni e infiniti momenti che meritano di essere festeggiati. E proprio per questo nasce la festa di compleanno dell'Associazione: un’occasione per dire grazie a chi ha camminato accanto e per condividere insieme ai suoi volontari importanti obiettivi.

Durante la giornata ci sarà un ricco buffet con dolci tradizionali e vegani, pizze, snack, bibite e caffè. Non mancheranno marmellate bio, biscotti per voi e per i vostri pelosini, oltre a tanti oggetti solidali: ogni piccolo gesto contribuirà a sostenere le cure e il mantenimento dei bulli e delle pupe ancora in attesa di una famiglia.

Per partecipare basta confermare al numero 340 9087029 (Silvia).

Una prima candelina per continuare a scrivere storie fatte di amore e di speranza.

L'associazione Bulli e Pule con la Coda si trova a Mongrando in via Cabrino.