 / EVENTI

EVENTI | 09 settembre 2025, 08:10

Un anno di amore con Bulli e Pupe con la Coda ODV

Domenica l'associazione vi invita a una giornata di festa!

Un anno di amore con Bulli e Pupe con la Coda ODV

Un anno di amore con Bulli e Pupe con la Coda ODV

È già passato un anno da quando l’avventura di Bulli e Pupe con la Coda è iniziata.
Un anno che ha significato tanto: amore, speranza, gioie, qualche difficoltà, ma soprattutto incontri che hanno cambiato la vita dell'associazione e dei suoi amici a quattro zampe. 

In questi mesi ci sono stati recuperi, attese, adozioni e infiniti momenti che meritano di essere festeggiati. E proprio per questo nasce la festa di compleanno dell'Associazione: un’occasione per dire grazie a chi ha camminato accanto e per condividere insieme ai suoi volontari importanti obiettivi.

Durante la giornata ci sarà un ricco buffet con dolci tradizionali e vegani, pizze, snack, bibite e caffè. Non mancheranno marmellate bio, biscotti per voi e per i vostri pelosini, oltre a tanti oggetti solidali: ogni piccolo gesto contribuirà a sostenere le cure e il mantenimento dei bulli e delle pupe ancora in attesa di una famiglia. 

Per partecipare basta confermare al numero 340 9087029 (Silvia).
Una prima candelina per continuare a scrivere storie fatte di amore e di speranza. 

L'associazione Bulli e Pule con la Coda si trova a Mongrando in via Cabrino. 

News collegate:
 Adotta un amico a quattro zampe: Pedro e Maheba cercano casa FOTO - 16-08-25 08:00
 Mico e Betta cercano una casa: due cagnolini speciali in attesa di amore FOTO e VIDEO - 13-08-25 08:10
 Rocky e Marley cercano casa: due storie diverse, un unico desiderio di amore FOTO e VIDEO - 20-05-25 08:50
 E' stata trovata per strada, abbandonata, troviamo una famiglia per Stella? FOTO e VIDEO - 03-04-25 12:28
 Oggi vi presentiamo Mielino, Bamby, Duna e Remigio, volete conoscerli? VIDEO - 15-03-25 08:50
 Chi vuole conoscere Lampo? VIDEO - 14-03-25 08:30

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore