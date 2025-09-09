A Lessona apre la nuova bottega De Mori: un angolo di gusto tra tradizione e innovazione FOTO

Oggi, martedì 9 settembre, Lessona accoglie una novità golosa: apre la nuova bottega De Mori in viale Piemonte 8, a fianco della storica panetteria di famiglia. Un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione, pensato per chi ama il gusto autentico e le esperienze culinarie di qualità.



Colazioni golose, tra croissant dolci e salati dai gusti classici ai più disparati, e poi ancora pizze, pinse, focacce artigianali e pasticceria firmata Simone De Mori: il nuovo spazio offre un viaggio tra i sapori piemontesi più autentici e prodotti selezionati con cura. E non finisce qui: presto sarà inaugurata anche una saletta interna ricavata proprio dai “vecchi” locali, per vivere momenti speciali e eventi su misura.





La bottega De Mori non è più solo un negozio, ma un luogo di incontro e convivialità, dove fermarsi, assaporare e scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo. Tradizione e innovazione, gusto e socialità, si fondono in un progetto che promette di diventare un punto di riferimento per la città.



Ancora una volta Simone De Mori si conferma un imprenditore attento allo sviluppo , investendo nel territorio Biellese sul quale ci crede tantissimo.

Che cosa aspetti? la nuova bottega De Mori aprirà oggi alle 16, vai a conoscerla anche tu!