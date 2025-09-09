Edilizia scolastica, il Piemonte investe 347 milioni di euro: 8 sono destinati a Biella

Edifici scolastici sicuri, moderni e sostenibili: questa è la priorità che la Regione Piemonte porta avanti con determinazione, consapevole che non ci possa essere qualità dell’istruzione senza la sicurezza e la dignità degli spazi in cui essa si realizza.

Un impegno tradotto in programmazione e pianificazione di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e regionali, che hanno permesso in questi anni la costruzione di nuovi istituti, la messa a norma e in sicurezza, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio scolastico esistente.

L’obiettivo è stato chiaro: privilegiare il recupero del patrimonio edilizio laddove possibile e, quando necessario, favorire la realizzazione di nuove scuole in sostituzione di edifici ormai non recuperabili.

Tra il 2018 e il 2024, in Piemonte sono stati destinati e spesi 347 milioni di euro per l’edilizia scolastica, grazie anche all’apporto determinante della Regione, sia nell’indirizzare i fondi statali sia nello stanziamento di risorse proprie.

I fondi statali vengono erogati sulla base del lavoro di rilevazione dei fabbisogni e di programmazione da parte della Regione. Ed è la Regione a predisporre la raccolta dei dati sugli edifici scolastici attraverso un’anagrafe, che a sua volta confluisce nell’anagrafe nazionale. Su input dell’assessore Chiorino, inoltre, la Regione Piemonte nello scorso mandato ha istituito un capitolo a bilancio ad hoc per l’edilizia scolastica d’urgenza, segnale tangibile di quanto quest’ultima sia sempre stata una priorità per la Giunta Cirio.

Elena Chiorino: «Investire sulle scuole vuol dire investire sul futuro del Piemonte e della nostra Nazione»

«La sicurezza delle scuole è e resterà sempre una priorità assoluta per la Regione Piemonte. Non possiamo dimenticare il dramma di Vito Scafidi, una tragedia che ha segnato profondamente la nostra comunità e che ci ricorda con forza che simili eventi non devono mai più accadere. È un monito che ci spinge a non abbassare mai la guardia e a continuare a investire con determinazione sull’edilizia scolastica» ha commentato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.

«La scuola è il luogo dove i nostri ragazzi crescono, imparano, costruiscono i propri sogni e dove insegnanti e personale scolastico svolgono ogni giorno una missione preziosa. Per questo abbiamo scelto di destinare risorse importanti, mettendo l’edilizia scolastica al centro della nostra programmazione: edifici sicuri, moderni, sostenibili e accoglienti significano garantire non solo il diritto allo studio, ma anche la dignità di vivere la scuola in ambienti adeguati e sereni.

Investire sulle scuole vuol dire investire sul futuro del Piemonte e della nostra Nazione. È un impegno che portiamo avanti con responsabilità, consapevoli che non ci può essere qualità dell’istruzione senza la sicurezza degli spazi in cui essa si realizza» ha concluso Chiorino.

La distribuzione delle risorse

Tutte le risorse sono destinate ed erogate agli enti locali competenti sulla base dei fabbisogni espressi: gli enti di area vasta – Città metropolitana e Province – per gli edifici delle scuole secondarie di secondo grado; gli enti locali – Comuni – per le scuole primarie e le secondarie di primo grado.

- In provincia di Alessandria sono state assegnate risorse sia alla Provincia che ai Comuni per 15.390.318 euro;

- Ad Asti, per Provincia e Comuni, 49.168.662 euro;

- Alla Provincia di Biella e ai suoi Comuni, 7.960.554 euro;

- Alla Provincia di Cuneo e ai suoi Comuni, 91.924.987 euro;

- Alla Provincia di Novara e ai suoi Comuni, 25.876.190 euro;

- Alla Città metropolitana di Torino e ai suoi Comuni, 137.495.931 euro;

- Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e ai suoi Comuni, 6.488.891 euro;

- Alla Provincia di Vercelli e ai suoi Comuni, 13.263.958 euro.

La descrizione di alcuni interventi più rilevanti

Provincia di Alessandria: un contributo di 3 milioni per opere di adeguamento anti-sismico nell’Istituto Volta di Alessandria.

Al Comune di Asti un contributo di 7,8 milioni per lavori di adeguamento sismico, abbattimento di barriere architettoniche, riqualificazione energetica, messa in sicurezza dell’edificio della scuola primaria Rio Crosio.

In provincia di Biella, il Comune di Sandigliano ha ricevuto contributi per 1,22 milioni per interventi di miglioramento, adeguamento sismico, messa in sicurezza del blocco aule nell’edificio dell’Istituto comprensivo di Candelo-Sandigliano, che ospita la scuola secondaria di primo grado.

Al Comune di Busca (in provincia di Cuneo) 8 milioni sono stati destinati alla realizzazione del nuovo polo scolastico, che comprende due primarie e una secondaria di primo grado.

Alla Provincia di Novara 7,79 milioni per lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, miglioramento sismico, abbattimento di barriere architettoniche, messa in sicurezza dell’edificio che ospita il Liceo Carlo Alberto.

Nella Città metropolitana di Torino, al Comune di Trofarello, per la scuola secondaria di primo grado, 7,4 milioni sono stati destinati a un intervento di demolizione e ricostruzione con adeguamento sismico e efficientamento energetico.

Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola 3,9 milioni per la sostituzione edilizia del plesso scolastico con demolizione e ricostruzione dell’Istituto superiore Maggia.

Alla Provincia di Vercelli 3 milioni per messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri Cavour di Vercelli.