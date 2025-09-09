A Cossato la mostra collettiva di pittura “Dialoghi d’Arte 2025”

Gli artisti del Gruppo Incontri d’Arte, sezione artistica del Centro Incontro Cossato, con il patrocinio della Città di Cossato, presentano la mostra collettiva di pittura “Dialoghi d’Arte 2025”. L’esposizione sarà ospitata presso Villa Ranzoni, nella Sala eventi “G. Pizzaguerra” di via Ranzoni 24.

L’inaugurazione è fissata per sabato 13 settembre alle ore 15.00, con apertura al pubblico fino alle 18.30. La mostra proseguirà domenica 14 settembre, con orario mattutino dalle 10.00 alle 12.30 e pomeridiano dalle 15.00 alle 18.30.

Espongono le proprie opere numerosi artisti del gruppo, tra i quali Giulia Benanchietti, Paola Braghin, Maria Grazia Brigliano, Anna Bullano, Sandra Cavallin, Orestina Colongo, Marinuccia Deva, Luciano Gentile, Elisa Guetta, Anna Maria Lavino, Gabriella Mantovani, Daniela Moro, Giovanni Nobile, Giuseppe Nobile, Cristina Scalabrino, Graziano Trivellato e Renata Tuveri.

L’ingresso è libero, offrendo così a cittadini e visitatori l’opportunità di avvicinarsi all’arte contemporanea locale e di apprezzare la varietà di linguaggi e stili proposti dai protagonisti della collettiva.