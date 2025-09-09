 / Cronaca dal Nord Ovest

Dal Nord Ovest – Disperso da domenica in montagna, è stato ritrovato vivo

Nella foto il Lago Bianco dell'Agnel dove è avvenuto il ritrovamento

È stato ritrovato vivo l'escursionista disperso nella zona di Entracque. È stato riportato a valle l'uomo disperso da domenica 7 settembre.

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del Lago Bianco dell'Agnel da parte di una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. L'uomo si era smarrito, avendo trascorso due notti all'addiaccio ma era in buone condizioni fisiche.

In breve tempo è decollato l'elicottero dei Vigili del Fuoco con personale sanitario del Soccorso Alpino che lo ha recuperato trasferito al centro di coordinamento delle ricerche a Entracque.

