Rubata una bici, ritrovata alla stazione di Cossato: nei guai due giovani

I Carabinieri dell'Aliquota Operativa di Cossato hanno denunciato in stato di libertà due persone, un uomo e una donna, per il furto di una bicicletta avvenuto nella mattinata di mercoledì 3 settembre. Il mezzo, di grande valore affettivo e indispensabile per la proprietaria, è stato recuperato e restituito in un tempo incredibilmente breve.

Gli indagati, entrambi ventinovenni, biellesi e già noti alle forze dell'ordine, avevano sottratto la bicicletta, lasciata incustodita per pochi istanti, in un paese del Cossatese. La vittima, una 59enne del luogo si è subito recata dai Carabinieri di Cossato per sporgere denuncia. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare rapidamente i due malfattori. In pochissimo tempo, le indagini hanno permesso di rintracciarli a Cossato, nei pressi della stazione ferroviaria, ancora in sella alla bici rubata. La restituzione è avvenuta in modo quasi incredibile per la proprietaria.

La signora, mentre era ancora in caserma per formalizzare la denuncia, ha visto i Carabinieri rientrare con la sua amata bicicletta, che le è stata subito restituita. Visibilmente emozionata, li ha ringraziati sottolineando che il valore del mezzo non era tanto economico quanto sentimentale, dato che era un caro ricordo, oltre a essere il suo principale mezzo per recarsi al lavoro. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Biella. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.