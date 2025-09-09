 / CRONACA

Auto si ribalta a Mongrando

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Auto si ribalta a Mongrando (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nella serata di ieri, 8 settembre, in prossimità dell'incrocio del Maghettone, nel comune di Mongrando. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe ribaltata sulla carreggiata per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Inoltre, altri due mezzi, di cui uno in sosta, sarebbero rimasti danneggiati.

Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente, assieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

g. c.

