Ancora furti in Valle Elvo, indagano i Carabinieri

Ancora furti in Valle Elvo. È notizia di queste ore che i ladri hanno colpito in due abitazioni differenti nei comuni di Mongrando e Occhieppo Superiore.

In entrambe le situazioni, i malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per rovistare all'interno dei locali dopo aver forzato porte e finestre ma nessun bene prezioso sarebbe stato rubato. Da quantificare, invece, l'ammontare dei danni subiti.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri. Nei giorni scorsi, altri casi erano stati denunciati alle forze dell'ordine.