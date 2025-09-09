Sono aperte le iscrizioni a LaborARTE, il laboratorio d’arte per bambini dai 6 ai 10 anni

Prendono il via le iscrizioni a LaborARTE, il laboratorio d’arte gratuito dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, promosso dalla Fondazione Clelio Angelino con il sostegno della Fondazione Zegna.

Un progetto che unisce creatività e benessere, offrendo ai più piccoli uno spazio protetto e stimolante dove l’arte diventa strumento di espressione, crescita ed equilibrio interiore. Attraverso attività che intrecciano colore, musica e creatività, LaborARTE propone un percorso che va oltre l’esperienza artistica, favorendo lo sviluppo personale e il benessere emotivo dei bambini.

«Il benessere si costruisce con piccoli gesti» – afferma Nicola Miccichè, Responsabile artistico del progetto. – «Con LaborARTE vogliamo prenderci cura dei bambini che ogni giorno affrontano sfide importanti, offrendo loro un luogo in cui immaginazione e creatività possano trasformarsi in forza e serenità». Gli incontri si svolgeranno a Biella, in via Pietro Losana 4, e la partecipazione è completamente gratuita.

Iscrizioni e informazioni

Telefono: 338 11 88 843

E-mail: laborarte@fondazioneangelino.it