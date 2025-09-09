Da Oropa a Sydney, l'impresa Destefanis e quel legame con la figura di Pier Giorgio Frassati FOTO

“È stato emozionante assistere alla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati divenuto ora santo”. A parlare, con un filo di commozione, Massimo Destefanis che, insieme al figlio Michael, è titolare dell'omonima impresa funebre, con sede in corso San Maurizio, a Biella.

“Dal 1981 abbiamo seguito, passo dopo passo, le principali tappe prima della causa di beatificazione poi della stessa santificazione – sottolinea Destefanis - Per tutti noi è stato un grande onore adempiere ad un simile incarico”.

A ciò si aggiungono le numerose traslazioni delle spoglie del giovane che ha dedicato la sua breve vita ai poveri e agli ultimi dimostrando sempre una profonda carità cristiana. “Da Oropa all'Australia passando per la Polonia, oltre a molte zone d'Italia, come il Duomo di Torino e Vercelli, senza dimenticare la recente tappa di Roma per il Giubileo dei Giovani e il ritorno per la messa al Cottolengo di Torino – confida Destefanis – Tutti viaggi pianificati dalla nostra impresa con cura e profonda devozione. Tra i ricordi indelebili, figura sicuramente l'esperienza di Sydney del 2008, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che vide la presenza dell'allora pontefice Benedetto XVI. Ovunque andassimo ho assistito personalmente al profondo affetto dei fedeli di fronte al suo feretro, realizzato da noi, dove in tanti pregavano o chiedevano una grazia per sé o i familiari”.

Un compito svolto sempre con umanità e professionalità, come riportato dallo stesso Destefanis: “Un mandato assegnatoci molti anni fa dalla famiglia di Pier Giorgio Frassati, di cui andiamo fieri e ne siamo davvero grati. Simili compiti ti cambiano radicalmente e lasciano un segno davvero indelebile in tutti i nostri cuori”.