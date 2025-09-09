Amici della Lana, si parte alla scoperta delle Antiche Vie: il Trenino degli operai

Domenica 14 settembre Amici della Lana vi farà percorrere Le Antiche Vie con la passeggiata storico-naturalistica da Miagliano a Tollegno e ritorno intitolata Il Trenino degli Operai, condotta dalla guida escursionistica ambientale Matteo Negro e da Davide Varesano.

Anche questo appuntamento fa parte del programma Wool Experience 2025, realizzato da Amici della Lana aps con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CultuHub, e con il patrocinio di Comune di Miagliano, Provincia di Biella, Terre dell’Alto Piemonte e Biella Città Creativa. Il programma prevede la partenza dal Lanificio Botto di Miagliano in via Vittorio Veneto 2 alle 15 dove si potrà vedere il plastico della stazione di Miagliano realizzato da Amici della Lana.

Davide Varesano racconterà la storia del villaggio operaio di Miagliano, il primo del Biellese e fra i più antichi d’Italia ed è diverso da qualsiasi altro in quanto all’epoca della sua edificazione (intorno al 1870), non vi erano altri esempi in Italia e dirigenti del Cotonificio Poma lo costruirono non in una zona ben definita del paese, bensì plasmando il paese alle loro esigenze.

Si raggiungerà la ex stazione di Miagliano, posta sulla sponda opposta del torrente Cervo, dove ci sarà il gradito intrattenimento curato da Storie di Piazza aps con una simpatica scena dello spettacolo del 2008. A Miagliano il trenino, oltre ad entrare nella grande fabbrica, doveva compiere una manovra unica: invertire la marcia per proseguire verso l’alta Valle Cervo, attraversando fabbriche, cave e paesi, fino a Balma.

Matteo Negro, guida escursionistica ambientale e biologo, illustrerà la parte naturalistica ed ambientale lungo il percorso della ex ferrovia che tra la frazione Lorazzo Inferiore e la Filatura di Tollegno, permetterà di scoprire un angolo sconosciuto della Valle Cervo. Inoltre Matteo darà dei cenni storici sul villaggio operaio della Filatura di Tollegno, costruito a partire dal 1903 e totalmente differente da quello di Miagliano in quanto realizzato con i canoni dei classici villaggi operai con le case tutte uguali e disposte l’una accanto all’altra e spesso dotate di piccoli giardini. Rientro previsto a Miagliano lungo lo stesso percorso per le 18.30. La passeggiata non presenta dislivelli e difficoltà significativi ma si consigliano calzature da trekking.