Ponderano, consegnate cinque borse di studio agli studenti meritevoli FOTO

Sabato 6 settembre, presso la sede del gruppo Alpini di Ponderano, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio destinate agli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo grado.

Cinque studenti delle classi terze medie del paese: Aurora Barbero, Emma Bragante, Emanuele Coda Bardot, Ambra Massaro e Rebecca Pozzo, distintisi per impegno, risultati scolastici e comportamento durante l’anno appena trascorso, hanno ricevuto il riconoscimento voluto dal gruppo. Le borse di studio sono state istituite nel 2024, in occasione del 90° anniversario di fondazione del sodalizio, con l’obiettivo di valorizzare il merito scolastico e sostenere i giovani nel loro percorso di crescita.

L’iniziativa, prevista per tre anni consecutivi, rappresenta un gesto concreto di vicinanza alle nuove generazioni da parte degli Alpini, che da sempre portano avanti valori di solidarietà, impegno e servizio alla comunità. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti del Gruppo, famiglie , studenti, docenti, il dirigente scolastico Lorenzo Zampieri ed il vicesindaco di Ponderano, Luca Pera, in un clima di festa e partecipazione.

“Con queste borse di studio – ha sottolineato il capogruppo Ferdinando Rossini – desideriamo incoraggiare i ragazzi a proseguire con costanza e passione il loro cammino scolastico, consapevoli che l’impegno nello studio è il primo passo per costruire il loro futuro”. L’appuntamento con la consegna delle borse di studio tornerà anche il prossimo anno, a conferma dell’attenzione che il gruppo di Ponderano dedica al mondo giovanile e alla loro crescita culturale.