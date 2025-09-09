Gaglianico, il Comune promuove un cantiere di lavoro per disoccupati over 58

Il comune di Gaglianico, consapevole delle difficoltà occupazionali del territorio, promuove un'iniziativa per l'inserimento lavorativo di persone over 58 in cerca di occupazione. L'amministrazione, che ha già avuto esperienze positive con bandi simili, continua a proporre progetti per offrire un'opportunità concreta di lavoro e sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

L'avviso pubblico di selezione è finalizzato all'individuazione di due persone da impegnare nel territorio per attività di manutenzione ambientale e urbana. Il cantiere avrà una durata di 12 mesi, equivalenti a 260 giornate lavorative, con un impegno di 20 ore settimanali (quattro ore al giorno, cinque giorni a settimana). L'inizio dei lavori è previsto entro il 31 ottobre 2025.

L'avviso completo e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito web del comune o ritirati direttamente in municipio. Il termine della presentazione della domanda è fissato alle 12 del 06.10.2025.