Candelo si trasforma, al via il concorso di idee per la nuova piazza di via San Sebastiano

Un passo concreto verso la rigenerazione urbana sostenibile e l’innalzamento della qualità degli spazi pubblici nel comune di Candelo.

L'obiettivo è dare nuova vita a uno spazio oggi sottoutilizzato, rendendolo inclusivo, sicuro, accessibile e con una nuova funzione civica e sociale. Da qui l'idea del concorso di idee per la riqualificazione della piazza di via San Sebastiano, uno dei progetti centrali della programmazione 2025.

Il concorso sarà aperto a architetti, urbanisti, designer e paesaggisti, con l’obiettivo di raccogliere proposte innovative che superino il dislivello tra le due vie con rampe accessibili, affiancando o sostituendo l’attuale scala, aumentando la fruibilità dell'intera area e creando un ulteriore spazio di socialità, lasciando inalterata piazza Marinai d'Italia. La procedura garantirà grande visibilità grazie a una campagna di comunicazione mirata, eventi pubblici e ad un diffuso coinvolgimento di media e stakeholder.

Sull'iniziativa è arrivato il commento dell’assessore Michele Ansermino: “Il concorso di idee, oltre che prefigurare uno studio di fattibilità, rappresenta uno strumento concreto per coniugare qualità progettuale, sostenibilità e partecipazione. Puntiamo a soluzioni che sappiano integrare innovazione e rispetto della nostra identità storica, affinché l'area della piazza di via San Sebastiano e Marinai d'Italia diventi un nuovo spazio pubblico centrale per la vita del paese”.

Sulla stessa linea d'onda il capogruppo di maggioranza Erika Vallera: "Riqualificare gli spazi pubblici significa investire nella qualità della vita e rafforzare il senso di comunità e questo intervento permetterà di dare maggiore valore ad un'area che oggi presenta delle criticità, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso come l'uscita da scuola. Un'amministrazione deve sapere avere visione e coraggio, riconosco per questo che la scelta dell'assessore di puntare su un concorso di idee può rivelarsi vincente perché, quando si vogliono immaginare soluzioni nuove, anche il metodo conta e quindi aprirsi a idee esterne può portare a quel salto di qualità che, a volte, da soli non si riesce a compiere. Il mio auspicio è proprio che questa iniziativa possa avere un impatto positivo e duraturo per tutta la comunità perché ogni euro speso deve riuscire a produrre valore reale".