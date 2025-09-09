Da Campiglia a Bielmonte, in gara l'ultima prova di cicloscalata FOTO

Si è svolta sabato scorso l'ottava ed ultima prova delle cicloscalate di ciclismo amatoriale Stars Cup Biellesi e Valsesiane 2025. In gara la Campiglia Cervo-Bielmonte, organizzata dall' ASD Pedale Cossatese. Vincitore della gara à risultato Mattia Dherin dell'ASD Mentecorpo.
“Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti delle gare che si sono impegnati con costanza a superare le difficoltà delle salite – sottolinea il presidente dell'ASD Pedale Cossatese Gionni Miscioscia - Un grazie va anche ai sindaci di Piatto Enzo Giacomini e di Campiglia Cervo Maurizio Piatti per l'importante supporto dato alla gara”.
Di seguito i vincitori di classifica finale.
Categoria debuttanti junior: Michele Maestrini - ASD Pedale Cossatese
Cat. M1 Giacomo Cerruti ASD Rosasbike
Cat. M2 Nicholas Agarla ASD Team Locca
Cat. M3 Lorenzo Alladio ASD Sanetti Sport
Cat M4 Matteo Elioni ASD GB Junior Team
Cat M5 Gianluca Galli ASD Pedale Cossatese
Cat M6 Stefano Bertinotti ASD GT Eventi Sportivi
Cat. M7 Aldo Zanacchi ASD Cycling Center
Cat. M8 Remo Merleratti ASD Pedale Cossatese
Cat M8 super Roberto Fila ASD Velo Club Valsesia
Cat Women A Silvia Milone ASD Sanetti Sport
Cat Women B Monica Coppo ASD Velo Club Valsesia
La prima società classificata è risultata l'ASD Pedale Cossatese; a seguire Velo Club Valsesia e ASD Sanetti Sport.