 / Ciclismo

Ciclismo | 09 settembre 2025, 18:20

Da Campiglia a Bielmonte, in gara l'ultima prova di cicloscalata FOTO

Da Campiglia a Bielmonte, in gara l'ultima prova di cicloscalata FOTO

Da Campiglia a Bielmonte, in gara l'ultima prova di cicloscalata FOTO

Si è svolta sabato scorso l'ottava ed ultima prova delle cicloscalate di ciclismo amatoriale Stars Cup Biellesi e Valsesiane 2025. In gara la Campiglia Cervo-Bielmonte, organizzata dall' ASD Pedale Cossatese. Vincitore della gara à risultato Mattia Dherin dell'ASD Mentecorpo.

“Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti delle gare che si sono impegnati con costanza a superare le difficoltà delle salite – sottolinea il presidente dell'ASD Pedale Cossatese Gionni Miscioscia - Un grazie va anche ai sindaci di Piatto Enzo Giacomini e di Campiglia Cervo Maurizio Piatti per l'importante supporto dato alla gara”.

Di seguito i vincitori di classifica finale.

Categoria debuttanti junior: Michele Maestrini - ASD Pedale Cossatese

Cat. M1 Giacomo Cerruti ASD Rosasbike

Cat. M2 Nicholas Agarla ASD Team Locca

Cat. M3 Lorenzo Alladio ASD Sanetti Sport

Cat M4 Matteo Elioni ASD GB Junior Team

Cat M5 Gianluca Galli ASD Pedale Cossatese

Cat M6 Stefano Bertinotti ASD GT Eventi Sportivi

Cat. M7 Aldo Zanacchi ASD Cycling Center

Cat. M8 Remo Merleratti ASD Pedale Cossatese

Cat M8 super Roberto Fila ASD Velo Club Valsesia

Cat Women A Silvia Milone ASD Sanetti Sport

Cat Women B Monica Coppo ASD Velo Club Valsesia

La prima società classificata è risultata l'ASD Pedale Cossatese; a seguire Velo Club Valsesia e ASD Sanetti Sport.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore